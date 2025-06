NBA-Entscheidung vertagt! Hartenstein und OKC kassieren heftige Pleite

Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben ihren ersten Matchball im NBA-Finale nicht nutzen können. Die Entscheidung fällt somit in der Nacht zu Montag.

Basketballprofi Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder den ersten Matchball im NBA-Finale weggeworfen. Das Team um den deutschen Center verlor das sechste Duell bei den Indiana Pacers nach einer ganz schwachen Vorstellung 91:108, in der Best-of-seven-Finalserie steht es damit 3:3, die Entscheidung fällt in der Nacht zu Montag (02.00 Uhr MESZ) bei OKC.

Das Team um MVP Shai Gilgeous-Alexander traf fast nichts von der Dreierlinie, ganz anders als die Pacers mit Starspieler Tyrese Haliburton, der trotz Wadenproblemen spielen konnte. OKC, bestes Team der Hauptrunde, lag schon zur Pause klar zurück (42:64) und schaffte es in der zweiten Hälfte nicht, Indiana auch nur in irgendeiner Form vor Probleme zu stellen.

„Alle Karten sind auf dem Tisch“

„Wir wollten nicht, dass die Jungs hier ihren Titel feiern. Alle haben sich gewehrt, ich bin so stolz auf die Gruppe“, freute sich Tyrese Haliburton, Anführer der Indiana Pacers, über die vertagte Titelentscheidung. „Wir haben ein Spiel. Alle Karten sind auf dem Tisch - Spiel sieben in den NBA-Finals. Was könnest du sonst wollen?“