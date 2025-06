NBA-Titel ganz nah! OKC und Hartenstein holen sich ersten Matchball

SID 17.06.2025 • 05:36 Uhr OKC gewinnt Spiel fünf gegen die Indiana Pacers 120:109, geht in der Finalserie mit 3:2 erstmals in Führung und hat nun zwei Matchbälle. Isaiah Hartenstein kann zweiter deutscher NBA-Champion werden.

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder stehen kurz vor dem Titelgewinn in der NBA.

{ "placeholderType": "MREC" }

OKC gewann Spiel fünf gegen die Indiana Pacers in eigener Halle 120:109, ging in der Finalserie mit 3:2 erstmals in Führung und hat nun zwei Matchbälle.

Überragender Mann war Jalen Williams mit 40 Punkten, Superstar Shai Gilgeous-Alexander kam auf 31 Zähler.

Center Hartenstein, der als zweiter deutscher Profi nach Dirk Nowitzki den NBA-Titel gewinnen kann, spielte wieder von Beginn an. In knapp 21 Minuten erzielte der 27-Jährige zwar nur vier Punkte, überzeugte dafür aber mit acht Rebounds. Oklahoma kann nun am Donnerstag (Ortszeit) bei den Pacers oder drei Tage später in eigener Halle den Titel perfekt machen.

{ "placeholderType": "MREC" }

NBA: OKC geht in Finalserie erstmals in Führung

OKC hatte in der Serie 0:1 und 1:2 in Rückstand gelegen, nun gelang mit dem zweiten Sieg in Folge ein Meilenstein.

Und das überzeugend: Beim 11:12 im ersten Viertel lagen Hartenstein und Co. letztmals in Rückstand, zur Pause stand es schon 59:45.