NBA: Hartenstein und OKC gleichen Finalserie aus

Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein hat Spiel zwei der NBA-Finalserie souverän gewonnen. Gegen die Indiana Pacers setzte sich Oklahoma in der Nacht auf Montag deutscher Zeit in eigener Halle mit 123:107 durch und glich in der Best-of-Seven-Serie zum 1:1 aus. Überragender Mann war erneut Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten.