NBA-Finale! Pacers werfen Knicks raus

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder bekommen es in der NBA -Finalserie mit den Indiana Pacers zu tun.

Angetrieben von Topscorer Pascal Siakam (31 Punkte) und dem abermals starken Tyrese Haliburton (21 Punkte, 13 Assists) holten sich die Pacers in Spiel sechs der Halbfinalserie gegen die New York Knicks mit 125:108 den entscheidenden vierten Sieg.

Erstmals seit 2000 wieder in den Finals

Indiana steht damit zum zweiten Mal in den Finals der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, 2000 war gegen die Los Angeles Lakers Endstation. Die Endspielserie nach dem Modus best-of-seven beginnt am Donnerstag (Ortszeit) in Oklahoma City. Center Hartenstein (27) kann sich als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki (2011) den Titel holen.