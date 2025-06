NBA-Starcoach gefeuert! New Yorks geplatzter Traum hat Folgen

Tom Thibodeau muss nach dem Halbfinal-Aus in den Playoffs bei den New York Knicks gehen. Trotz des von ihm bewirkten Aufschwungs befinden die Verantwortlichen, dass es mit dem nicht unumstrittenen Coach nicht für den Titel reichen wird.

Scharfer Einschnitt nach dem geplatzten Finaltraum: Die New York Knicks haben zwei Tage nach dem Halbfinal-Aus in der NBA ihren Trainer Tom Thibodeau gefeuert. Das gab der zweimalige Meister am Dienstag bekannt. Thibodeau (67) hatte die Knicks im Juli 2020 übernommen.

Knicks so gut wie lange nicht

In New York erreichte Thibodeau mit den zuvor lange darbenden Knicks in vier von fünf Saisons die Playoffs, führte das Team zuletzt zweimal in Folge zu einer Bilanz von über 50 Siegen. Zuletzt war dies Ikone Pat Riley in den Neunzigern gelungen.