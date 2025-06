Trade-Hammer um NBA-Superstar! - Dieser Wechsel sorgt für ein US-Beben

Kevin Durant verlässt laut ESPN-Experte Shams Charania die Phoenix Suns und schließt sich den Houston Rockets an.

Trade-Hammer in der NBA ! Wie ESPN-Experte Shams Charania am Sonntag berichtet, wird Superstar Kevin Durant die Phoenix Suns verlassen und sich den Houston Rockets anschließen.

Durant ist zweimaliger Finals-MVP und gewann mit den Golden State Warriors zwei NBA-Meisterschaften. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten war ein vorzeitiger Abschied Durants aus Phoenix gehandelt worden.

Offiziell kann der Trade frühestens ab dem 6. Juli werden, wenn das neue Spieljahr beginnt. In seiner bisherigen Karriere lief Durant für die Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets und zuletzt Phoenix Suns auf.

Mit dem Team aus Arizona verpasste der 15-malige Allstar in der laufenden Saison die Teilnahme an den Playoffs. Trainer Mike Budenholzer musste die Franchise in der Folge verlassen.