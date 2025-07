Ehemaliger NBA-Star wegen Vergewaltigung verurteilt!

Eine Geschworenenjury in Oregon hat den ehemaligen NBA-Guard Ben McLemore am Donnerstag wegen der Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2021 schuldig gesprochen. Zu dieser Zeit spielte McLemore für die Portland Trail Blazers.

Nach Beratungen, die etwa zehn Stunden nach einem elftägigen Prozess dauerten, befand die Jury im Clackamas County den 32-jährigen McLemore, der seit 2022 nicht mehr in der NBA aktiv ist, unter anderem der Vergewaltigung ersten Grades für schuldig. McLemore hatte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Die Urteilsverkündung ist für den 9. Juli geplant.

Staatsanwalt: Prominenz schützt nicht vor Strafverfolgung

„Wir erkennen an, dass es Menschen gibt, die befürchten, dass Personen mit Prominentenstatus oder einer herausragenden Position einer Strafverfolgung entgehen können. Nicht im Clackamas County. Dieser Fall zeigt, dass mein Büro strafbare Handlungen unabhängig vom gesellschaftlichen Status des Täters verfolgt“, erklärte der Bezirksstaatsanwalt von Clackamas County, John Wentworth, in einer Stellungnahme.

Die Anklagen basieren auf einem Bericht über einen sexuellen Übergriff in Lake Oswego, Oregon, am 3. Oktober 2021. Die Polizei begann mit den Ermittlungen und identifizierte McLemore als Verdächtigen. Im Februar 2024 hörte eine Grand Jury im Clackamas County Beweise in dem Fall, darunter die Aussage der Frau, die angab, von McLemore angegriffen worden zu sein, und erhob Anklage gegen ihn sowie einen Haftbefehl, so die Polizei von Lake Oswego. Zwei Monate später wurde McLemore von US-Marshals festgenommen.