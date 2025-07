Er schaffte einmaliges - NBA trauert um Basketball-Legende!

SPORT1 10.07.2025 • 14:22 Uhr Frank Layden, ehemaliger Jazz-Coach, stirbt mit 93. Er führte Utah erstmals in die Playoffs.

Frank Layden, der schlagfertige ehemalige Coach, der die Utah Jazz erstmals in die Playoffs führte, ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

„Frank Layden hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Jazz, im Bundesstaat Utah und in der NBA“, erklärten die Jazz in einem Statement am Mittwoch. „Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, während wir gemeinsam um seinen Verlust trauern und sein Leben feiern. Ruhe in Frieden, Coach.“

Layden prägte Utah Jazz und NBA

Layden war bekannt für seinen Humor und seine lebhaften Auftritte am Spielfeldrand. Er coachte die Jazz von 1981 bis 1989 und erreichte 277 Siege, die drittmeisten in der Geschichte der Franchise.

Er ist der einzige Trainer der Jazz, der als NBA Coach of the Year ausgezeichnet wurde – eine Ehre, die ihm 1984 zuteilwurde, als er auch als Executive of the Year geehrt wurde.

Geboren in Brooklyn, New York, im Jahr 1932, begann Layden seine Trainerkarriere im Highschool-Bereich, bevor er an seiner Alma Mater, der Niagara University, coachte. 1976 schaffte er den Sprung in die NBA als Teil des Trainerstabs von Hubie Brown bei den Atlanta Hawks und wurde 1979 General Manager der New Orleans Jazz.

NBA-Legende schreibt mit Utah Geschichte

Layden übernahm das Traineramt, nachdem Tom Nissalke in der Saison 1981-82 entlassen wurde, und führte die Franchise in seiner zweiten Saison zur ersten Playoff-Teilnahme.

Zu Beginn der Saison 1988-89 trat Layden als Coach zurück und wurde von dem zukünftigen Hall of Famer Jerry Sloan ersetzt. Layden blieb jedoch als Präsident und General Manager des Teams Teil des Stabs, der die Hall of Famer John Stockton und Karl Malone auswählte.

In der Saison 1998-99 war Layden für eine Saison als Coach der WNBA-Mannschaft Utah Starzz tätig. „Es ist schwer, sich die Geschichte der Utah Jazz ohne die Anwesenheit von Frank Layden vorzustellen“, sagten die Jazz-Besitzer Ryan und Ashley Smith. „Er war eine erstaunliche Person, die so viel für diese Organisation und unsere Fans bedeutete. Seine Liebe zum Sport war in der ganzen NBA spürbar, und er setzte die Franchise auf Erfolgskurs und half dabei, ein bleibendes Erbe für den Bundesstaat Utah aufzubauen.“

