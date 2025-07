NBA-Zukunft von Moritz Wanger geklärt!

Wagner bekommt Wunsch erfüllt

Franz Wagner (23) war 2021 von Orlando an Position acht gedraftet worden, seither spielen die Brüder Seite an Seite. Beide teilen sich in den USA ein Haus und wurden gemeinsam Weltmeister.

„Die Situation in Orlando bedeutet mir sehr viel, und wenn es geht, möchte ich das auch so beibehalten“, hatte Moritz Wagner zuletzt in seinem Podcast „Kannst du so nicht sagen“ erklärt. Er „schätze die Situation in Orlando mit Franz so sehr, dass der finanzielle Aspekt für mich ein wenig in den Hintergrund gerückt ist“.