NBA-Champion verkündet Hammer-News um MVP

Mega-Deal in der NBA! Shai Gilgeous-Alexander hat sich mit den Oklahoma City Thunder auf eine vierjährige Super-Max-Vertragsverlängerung über 285 Millionen Dollar geeinigt. Das berichtet ESPN-Reporter Shams Charania.

Der Point Guard erzielte in der regulären Saison durchschnittlich 32,7 Punkte und in den NBA Finals 30,3 Punkte - was ihm den seltenen Doppel-Titel als MVP und Finals MVP einbrachte.