NBA: Deal fix! Mavs holen Star zurück

Dante Exum, der als Free Agent auf dem Markt war, hat sich für eine Rückkehr zu den Dallas Mavericks entschieden. ESPN berichtet, dass der Australier einen Einjahresvertrag erhält. Exum soll Angebote von zwei weiteren Teams gehabt haben, entschied sich jedoch für Dallas. Der Guard lief bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Franchise auf.

Exum als vielseitiger Verteidiger geschätzt

In seinen bisherigen zwei Saisons bei den Mavericks erzielte Exum durchschnittlich 8,0 Punkte und 2,8 Assists pro Spiel. Besonders geschätzt wird er für seine Vielseitigkeit als Verteidiger. Allerdings lief er in der vergangenen Saison aufgrund einer Handgelenksfraktur und eines gebrochenen Handknochens nur in 20 Spielen auf.