Deutscher NBA-Hammer um Wagner-Brüder perfekt

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner bekommen ein Heimspiel, die beste Basketball-Liga der Welt trägt erstmals eine Partie der regulären Saison in Deutschland aus: Wie die NBA am Mittwoch bekannt gab, tritt Orlando Magic um die Wagner-Brüder und ihren Nationalmannschaftskollegen Tristan da Silva am 18. Januar 2026 in der Berliner Uber Arena gegen die Memphis Grizzlies an. Drei Tage später treffen beide Franchises in London erneut aufeinander.