NBA-Legenden huldigen Hartenstein

Er ist der zweite deutsche NBA -Champion nach Dirk Nowitzki. Vor wenigen Wochen krönte sich Isaiah Hartenstein in einer heiß umkämpften Finalserie mit den Oklahoma City Thunder zum Meister in der besten Basketball-Liga der Welt . Nun darf sich der 27-Jährige über mächtig Lob freuen.

Im Podcast Mind the Game haben die beiden Superstars LeBron James und Kevin Durant sowie NBA-Legende Steve Nash den Deutschen und seine Fähigkeiten gewürdigt.

„Für mich ist Hartenstein in gewisser Weise der Schlüssel“, analysierte Nash den Erfolg von OKC: „Weil er für 20 bis 30 Minuten pro Spiel so eine Art Zentrum wird, ein Dreh- und Angelpunkt. Die Hand-Offs, der Floater die Pässe – er bringt einfach die Balance rein.“

LeBron und Durant loben Hartenstein

Ähnlich äußerte sich auch Lakers-Profi LeBron James. „Vor allem in den Playoffs, wenn das Spiel physischer wird, ist es Gold wert, einen Big als Dreh- und Angelpunkt zu haben. Er ist einer der besten Screensetter, den wir in der Liga haben“, so King James.