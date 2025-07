NBA: Verletzung direkt nach Mega-Vertrag

Die Memphis Grizzlies müssen einen herben Rückschlag verkraften. Ihr Star Jaren Jackson Jr. hat sich eine Verletzung am rechten Fuß zugezogen, die einen Eingriff erfordert. Dies gab das Team am Dienstag bekannt. Jackson erlitt die sogenannte „Turf Toe“-Verletzung am großen Zeh während einer offenen Basketball-Session außerhalb des Trainingsgeländes.

Jackson bekommt 240 Millionen

Jackson hatte bereits früher in seiner Karriere mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, konnte jedoch in der vergangenen Saison in 74 Spielen für Memphis auflaufen – die zweithöchste Anzahl an Spielen in seiner bisherigen Laufbahn.