NBA: Verletzter Star Lillard kehrt nach Portland zurück

Basketballstar Damian Lillard kehrt zu seinem Herzensteam Portland Trail Blazers zurück. Zwei Tage nach seinem 35. Geburtstag gab der Point Guard seinen Wechsel zur NBA-Franchise aus Oregon bekannt, die ihn 2012 an sechster Stelle gedraftet hatte. Laut ESPN unterschreibt er einen Dreijahresvertrag. Die kommende Saison wird Lillard allerdings wohl verletzungsbedingt komplett verpassen, Ende April hatte er sich in den Play-offs einen Achillessehnenriss zugezogen und wurde im Mai operiert.

Lillard hatte die ersten elf Saisons seiner Karriere bei den Trail Blazers verbracht und galt selbst nach seinem Abgang als Publikumsliebling. Auf Instagram veröffentlichte sein neues altes Team ein Video aus der Umkleide, in der bereits Lillards Name und die Rückennummer 0 wieder angebracht waren. Dazu schrieben die Trail Blazers „together again“ („wiedervereint“), Lillard teilte das Video.

In Portland konnte er auch deswegen deutlich weniger Gehalt in Kauf nehmen, für drei Jahre kassiert er 42 Millionen. Durch den verbliebenen Restbetrag wird der neunmalige Allstar in den kommenden zwei Spielzeiten jeweils über 70 Millionen Dollar verdienen. Zudem erhielt er in seinem Vertrag eine Klausel, die es ihm erlaubt, sein Ziel im Falle eines Trades selbst zu bestimmen. Der einzige Spieler neben ihm mit einer derartigen Klausel ist LeBron James.