Rekord-Trade: NBA-Star Durant wechselt nach Houston

Der NBA-Rekorddeal um Kevin Durant ist perfekt. Der 15-malige Allstar wechselt in der nordamerikanischen Profiliga von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets. Unter anderem sechs aktuelle NBA-Spieler, ein Erstrunden-Draftpick und zwölf Zweitrunden-Picks sind in das XXL-Tauschgeschäft involviert - und erstmals in der NBA-Geschichte sieben Teams: neben Phoenix und Houston auch die Atlanta Hawks, die Brooklyn Nets, die Golden State Warriors, die Los Angeles Lakers und die Minnesota Timberwolves.