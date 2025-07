Spektakuläre Rückkehr: Trail Blazers sichern sich Lillard

In den vergangenen Wochen haben sowohl Lillard als auch die Trail Blazers großes Interesse an einer Rückkehr gezeigt. Mehrere Treffen zwischen der Franchise-Ikone, General Manager Joe Cronin und Head Coach Chauncey Billups waren entscheidend, um gemeinsam eine neue Vereinbarung zu treffen, so die Quellen.

Entlassung in Milwaukee

Verletzung und Rehabilitation

Nun haben die Blazers sowohl Lillard als auch Holiday (wiedererworben in einem Trade mit den Celtics in dieser Offseason), dazu Avdija, Williams, Camara, einen Erstrunden-Pick 2029 und zwei Pick-Swaps mit den Bucks.

Lillards beeindruckende Karriere bei den Blazers

Er führte Portland achtmal in die Playoffs, darunter ein Erreichen der Western Conference Finals in der Saison 2018/19. In der Teamgeschichte rangiert er auf Platz eins in Punkten (19.376) und 3-Punkte-Würfen (2.387) sowie auf Platz zwei in Assists (5.151).