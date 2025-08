NBA-Star will für Deutschland spielen - Olympia als großes Ziel

Wegen anhaltender Probleme an der Achillessehne verzichtet der NBA-Champion auf die EM. Die Olympischen Spiele in den USA sind sein großes Ziel.

Basketball-Star Isaiah Hartenstein hat nach seiner EM-Absage die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles als großes Ziel genannt. „Ich will auf jeden Fall wieder spielen, ich will für Deutschland spielen“, sagte der NBA-Champion am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.