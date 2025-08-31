Keine "Linsanity" mehr: Jeremy Lin beendet Karriere

SID 31.08.2025 • 10:49 Uhr "Ich werde für immer das Kind bleiben, das sich jedes Mal lebendig gefühlt hat, wenn es einen Basketball berührte", schrieb der frühere NBA-Profi.

Für wenige Wochen hielt Jeremy Lin im Frühjahr 2012 die Basketballwelt in Atem, jetzt hat der ehemalige NBA-Profi seine Karriere beendet. "Diese Reise sollte nie enden, aber ich weiß, es ist Zeit", schrieb der 37-Jährige bei Instagram. Zuletzt hatte der Guard in China für die New Taipei Kings gespielt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lin, US-Amerikaner mit taiwanesischen Wurzeln, hatte im Trikot der New York Knicks kurzzeitig für mächtig Furore gesorgt. In seinen ersten fünf Einsätzen in der Startaufstellung kam Lin auf 136 Punkte und übertraf damit den NBA-Rekord von Shaquille O'Neal (129). In den Medien war nach den frechen Auftritten von "Linsanity" die Rede, doch die Aufregung ebbte schnell wieder ab.

Es zog Lin von New York über Houston, Los Angeles (Lakers), Charlotte, Brooklyn und Atlanta nach Toronto, mir den Raptors gewann er 2019 den Titel. Später spielte Lin in Taiwan und China.