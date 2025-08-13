Medien: Westbrook vor Wechsel zu Schröder-Klub

SID 13.08.2025 • 17:11 Uhr Dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft käme ein Wechsel des neunmaligen NBA-All-Stars nach Sacramento sehr gelegen.

Dennis Schröder wird bei seinem neuen NBA-Klub womöglich einen sehr prominenten Mitspieler bekommen. Wie mehrere Medien in den USA berichten, stehen die Sacramento Kings auf der Suche nach Verstärkungen kurz davor, den neunmaligen All-Star Russell Westbrook zu verpflichten. Der 37 Jahre alte MVP von 2017 käme von den Denver Nuggets, er ist ebenso wie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ein Point Guard.

"Russell Westbrook ist ein Hall-of-Famer, einer der besten Point Guards, die je gespielt haben. Ich konnte mit ihm in zwei verschiedenen Teams spielen, und es war mir immer eine Ehre. Ich bin auch sehr gut außerhalb des Feldes mit ihm. Das würde uns bei den Sacramento Kings auf jeden Fall helfen", sagte Schröder am Rande der Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf den Supercup am Freitag und Samstag in München.