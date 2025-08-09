Newsticker
NBA: Hartenstein und OKC eröffnen Saison gegen Houston

Gegner fix: OKC eröffnet NBA-Saison

Am Opening Day (21. Oktober) treffen zudem die Lakers und die Warriors aufeinander.
Es geht wieder los für Isaiah Hartenstein
Es geht wieder los für Isaiah Hartenstein
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/WILLIAM PURNELL
SID
Am Opening Day (21. Oktober) treffen zudem die Lakers und die Warriors aufeinander.

Meister Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein eröffnet die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am 21. Oktober mit einem Heimspiel gegen die Houston Rockets und darf dann die traditionelle „Ring-Zeremonie“ nach dem Titelgewinn im Juni erleben. Dies vermeldete ESPN.

Zudem spielen demnach am ersten Abend der Saison 2025/26 die kalifornischen Rivalen Los Angeles Lakers und Golden State Warriors gegeneinander.

