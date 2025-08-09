NBA: Hartenstein und OKC eröffnen Saison gegen Houston

Meister Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein eröffnet die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am 21. Oktober mit einem Heimspiel gegen die Houston Rockets und darf dann die traditionelle „Ring-Zeremonie“ nach dem Titelgewinn im Juni erleben. Dies vermeldete ESPN.
Gegner fix: OKC eröffnet NBA-Saison
Am Opening Day (21. Oktober) treffen zudem die Lakers und die Warriors aufeinander.
Es geht wieder los für Isaiah Hartenstein
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/WILLIAM PURNELL
Zudem spielen demnach am ersten Abend der Saison 2025/26 die kalifornischen Rivalen Los Angeles Lakers und Golden State Warriors gegeneinander.