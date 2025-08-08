NBA-Rekordchampion Boston bindet Headcoach Mazzulla

SID 08.08.2025 • 18:22 Uhr Die Boston Celtics setzen weiter auf Meistertrainer Joe Mazzulla. Der Headcoach verlängert langfristig.

NBA-Rekordchampion Boston Celtics setzt langfristig auf Meistertrainer Joe Mazzulla. Der Basketballklub aus Massachussetts hat den Vertrag mit seinem Headcoach nach eigenen Angaben um mehrere Jahre verlängert, Details gab der 18-malige Titelgewinner nicht bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er versteht den Job und hat eine Leidenschaft für die Celtics, die nur von unseren eingefleischtesten Fans übertroffen wird“, sagte Celtics-Präsident Brad Stevens. Für Mazzulla ist der neue Deal ein „wahrer Segen“.

Mazzulla begann 2019 als Assistenzcoach bei den Celtics, nach einer internen Sperre für Ime Udoka übernahm er zur Saison 2022/23 den Chefposten zunächst übergangsweise. Im Februar 2023 wurde der heute 37-Jährige von der Franchise als Dauerlösung eingesetzt.