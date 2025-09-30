Schröder vor NBA-Start ohne Druck: „Basketball ist mein Hobby“

SID 30.09.2025 • 06:56 Uhr „Ich spiele, um meine Familie zu ernähren“, sagt Dennis Schröder. Dennoch bewahrt sich der Nationalmannschaftskapitän die Freude am Sport und verspürt keinen Druck.

Druck ist für den frisch gebackenen Europameister Dennis Schröder auf dem Feld überhaupt kein Thema. „Basketball ist mein Hobby. Ich spiele, um meine Familie zu ernähren“, sagte der Neuzugang der Sacramento Kings am Medientag des NBA-Klubs: „Druck gibt es, wenn dein Vater stirbt, wenn du 15 bist und dafür sorgen musst, dass Essen auf dem Tisch steht.“

Schröder war im Sommer von den Detroit Pistons nach Kalifornien gewechselt, anschließend holte der Point Guard mit dem Nationalteam zwei Jahre nach WM- auch EM-Gold.

„Ich genieße Basketball, gebe alles, was ich habe. Wenn es nicht läuft, muss ich an mir arbeiten“, so Schröder, doch er spüre „niemals Druck. Im Basketball gibt es keinen Druck für mich.“

Er sei ein „historischer Sommer für Deutschland“ gewesen und eine EM „besser als jedes Training. Es war beeindruckend, wie wir gespielt haben“, sagte Schröder.

Schröder hofft auf die NBA-Playoffs: „Müssen an der Teamchemie arbeiten“

Seine neuen Mitspieler hätten ihm am Sonntag bei einem gemeinsamen Essen zum Titel gratuliert. Nun gilt der ganze Fokus den Kings, diese Woche beginnt das Trainingscamp. „Ab morgen müssen wir an der Teamchemie arbeiten, um für die Vorbereitungsspiele bereit zu sein. Hoffentlich können wir erfolgreich sein und in die Playoffs kommen.“

Auch bei den Kings sei Tempo gefragt, die gegnerische Abwehr müsse in Bewegung gebracht werden. „So spielen wir mit dem Nationalteam. Wir hatten auf diese Weise viel Erfolg. Ich hoffe, wir können hier dasselbe machen, dann wird es wirklich, wirklich schwierig, uns zu stoppen.“