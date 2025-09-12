Hirntumor bei früherem NBA-Profi Collins

Der frühere NBA-Profi Jason Collins befindet sich wegen eines Hirntumors in Behandlung. Dies teilte die Liga mit. „Jason und seine Familie freuen sich über ihre Unterstützung und Gebete und bitten um Privatsphäre, während sie sich um Jasons Gesundheit und Wohlbefinden kümmern“, hieß es in der Erklärung der NBA. Collins hatte sich im April 2013 geoutet und damit als erster noch aktiver Profisportler in den vier großen US-Ligen öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt.