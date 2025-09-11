Newsticker
Hirntumor bei NBA-Pionier

Hirntumor bei NBA-Pionier

NBA-Botschafter Jason Collins erhält eine niederschmetternde Diagnose. Die Brooklyn Nets senden Unterstützung.
Jason Collins spielte in der NBA unter anderem für die Brooklyn Nets
Jason Collins spielte in der NBA unter anderem für die Brooklyn Nets
© IMAGO / UPI Photo
SPORT1
NBA-Botschafter Jason Collins erhält eine niederschmetternde Diagnose. Die Brooklyn Nets senden Unterstützung.

Jason Collins, erster offen homosexueller Spieler der NBA und heute Liga-Botschafter, wird wegen eines Hirntumors behandelt.

In einer von der NBA verbreiteten Stellungnahme erklärte seine Familie: „Jason und unsere Familie schätzen jede Form der Unterstützung und jedes Gebet. Gleichzeitig bitten wir um Privatsphäre, damit wir uns ganz auf Jasons Gesundheit konzentrieren können.“

Auch sein früheres Team meldete sich zu Wort: „Wir schicken Liebe und Unterstützung an Jason Collins und seine Familie“, posteten die Brooklyn Nets.

Eine Karriere voller Meilensteine

Collins beendete 2014 nach dreizehn Jahren seine Profi-Laufbahn. Der Center spielte für die New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington und nach dem Umzug erneut für die Nets in Brooklyn.

In der Saison 2004/05 erreichte er mit 6,4 Punkten sowie 6,1 Rebounds pro Partie persönliche Bestwerte.

Legendär wurde jedoch weniger seine Statline als sein mutiger Schritt im April 2013: Collins outete sich öffentlich und wurde damit zum ersten aktiven, offen homosexuellen Athleten in einer der vier großen US-Profiligen. Seitdem engagiert sich der heute 45-Jährige als NBA-Botschafter für Gleichberechtigung und Inklusion.

