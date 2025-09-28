Horford zu Warriors: Fünfmaliger All-Star startet Titeljagd

SPORT1 28.09.2025 • 21:18 Uhr Al Horford verlässt Boston und wechselt offenbar zu einem langjährigen Rivalen.

Al Horford hat seine Entscheidung getroffen: Der Free Agent hat laut seinem Agenten Jason Glushon einem mehrjährigen Vertrag bei den Golden State Warriors zugesagt. Das berichtet ESPN.

Damit würde der fünfmalige All-Star im Herbst in seine nunmehr 19. Saison gehen.

Warriors statt Ruhestand

Horford galt als Top-Ziel der Warriors - für eine finale Titeljagd an der Seite von Stephen Curry, Jimmy Butler und Draymond Green.

Am Sonntag fiel laut dem Bericht die Entscheidung pro Golden State - und gegen ein Karriereende. Die genaue Vertragslaufzeit und das Gehalt werden noch finalisiert; unterschrieben wird, sobald Restricted Free Agent Jonathan Kuminga sein eigenes Vertrags-Puzzle abgeschlossen hat.

Horford spielte seit 2021 für die Boston Celtics, mit denen er im Jahr 2024 NBA-Champion wurde. In der Liga ist der 39-Jährige seit 2007.

Seltene Kombination in der NBA-Historie

Horford bringt eine beeindruckende Mischung aus Routine, Spielintelligenz und Shooting. Und nicht nur offensiv erfüllt Horford exakt das Anforderungsprofil der Warriors. Kein anderer Big außer ihm verteidigte häufiger Switch-Situationen und blieb dabei so effizient. Diese Fähigkeit, Guards vor sich zu halten, passt perfekt in das defensive Konzept von Coach Steve Kerr.