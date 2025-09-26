Lakers verlängern mit Headcoach Redick

SID 26.09.2025 • 06:45 Uhr Der Coach unterzeichnet einen neuen Vertrag und soll das Team von LeBron James und Luka Doncic zu Erfolgen führen.

Die Los Angeles Lakers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA setzen weiter langfristig auf ihren Headcoach JJ Redick.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Team des deutschen Profis Maximilian Kleber informierte bei der Saisoneröffnungspressekonferenz über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 41-Jährigen, gab aber keine Details über die neue Laufzeit bekannt. Redick hatte 2024 einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, die neue Vereinbarung soll laut ESPN „mehrere Jahre“ umfassen.

Klarheit für Luka Doncic und LeBron James

Die Lakers waren in der Vorsaison in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden. In diesem Jahr wollen sie mit ihren Stars LeBron James und Luka Doncic den Titel ins Visier nehmen.