LeBron James: Karriereende kommt "eher früher als später"

SID 30.09.2025 • 07:26 Uhr NBA-Rekordspieler LeBron James spricht über ein mögliches Karriereende. Ob die legendäre Karriere am Ende der Saison wirklich endet, bleibt allerdings erneut offen.

Erneut hat Superstar LeBron James offen gelassen, ob die kommende NBA-Saison die letzte seiner großen Karriere sein wird. „Ich bin total fokussiert, denn ich weiß nicht, wann es vorbei ist“, sagte der Rekordspieler am Medientag der Los Angeles Lakers. Der Abschied vom Basketball komme aber „eher früher als später“.

{ "placeholderType": "MREC" }

James geht in seine 23. Spielzeit, im Dezember wird der viermalige Champion und erfolgreichste Punktesammler der Liga-Geschichte 41 Jahre alt. „Ich freue mich auf die Möglichkeit, das Spiel, das ich liebe, noch eine weitere Saison spielen zu können“, so James: „Was mich antreibt, ist die Tatsache, dass meine Liebe zum Spiel immer noch groß ist.“

23. NBA-Saison für LeBron James

Er trainiere seinen Körper und versuche, „ihn jedes Jahr so nah wie möglich an die 100 Prozent zu bringen“, so James. Die NBA-Saison empfinde er zwar als „Achterbahnfahrt“, doch James genießt es nach eigener Aussage, weiter dabei zu sein, egal, was „gut, schlecht oder hässlich“ sei.