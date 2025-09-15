Prime Video präsentiert NBA exklusiv in Deutschland

SID 15.09.2025 • 11:56 Uhr Ab Oktober zeigt der Streaming-Dienst Hauptrunde, Play-offs und Finals der besten Basketball-Liga der Welt.

Ab Oktober überträgt Prime Video exklusiv 86 Hauptrundenspiele sowie die Play-offs, die Finals und den Emirates-Cup-Championship der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA live.

Ausgewählte Spiele werden von den Kommentatoren Michael Körner, Basti Ulrich und Jakob Lobach sowie der Expertin Ireti Amojo und den Experten Per Günther und Alex Vogel begleitet.