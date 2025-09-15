Prime Video präsentiert NBA exklusiv in Deutschland

Newsticker
Prime Video stellt NBA-Pläne vor

Ab Oktober zeigt der Streaming-Dienst Hauptrunde, Play-offs und Finals der besten Basketball-Liga der Welt.
LeBron James ist zum Saisonauftakt auf Prime zu sehen
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/HARRY HOW
SID
Ab Oktober überträgt Prime Video exklusiv 86 Hauptrundenspiele sowie die Play-offs, die Finals und den Emirates-Cup-Championship der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA live.

Ausgewählte Spiele werden von den Kommentatoren Michael Körner, Basti Ulrich und Jakob Lobach sowie der Expertin Ireti Amojo und den Experten Per Günther und Alex Vogel begleitet.

Der Auftakt steigt am 24. Oktober (1.30 Uhr MESZ) mit der Partie der New York Knicks gegen die Boston Celtics, gefolgt von den Minnesota Timberwolves bei den Los Angeles Lakers (4.00).

