Doppelte Overtime: Völlig kurioser NBA-Auftakt

Meister OKC startet mit einem äußerst kuriosen Spiel in die neue NBA-Saison

Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder sind mit einem dramatischen Sieg in die neue NBA-Saison gestartet. Gegen die Houston Rockets siegte OKC in der Nacht zu Mittwoch nach doppelter Verlängerung mit 125:124 und zeigte dabei große Comeback-Qualitäten.

Center Hartenstein kam in knapp 37 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und neun Rebounds - so viele wie kein anderer Spieler des Champions der Saison 2024/25. Bester OKC-Werfer war trotz schwacher Dreierquote Shai Gilgeous-Alexander.

Der Vorjahres-MVP, der Oklahoma drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit (104:104) in die Verlängerung gerettet hatte, kam auf 35 Punkte. Der 27-jährige Kanadier entschied das Match zwei Sekunden vor dem Ende der zweiten Verlängerung mit zwei verwandelten Freiwürfen.

OKC siegt nach doppelter Overtime

Für die Rockets steuerte Alperen Sengün, im verlorenen EM-Finale im September gegen Deutschland bester Werfer der Türkei, 39 Punkte bei. Superstar Kevin Durant, der vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt war, kam auf 23 Zähler.