"Einhundert Prozent": Hukporti stellt DBB-Debüt in Aussicht

Ariel Hukporti von den New York Knicks ist bereit für sein Debüt in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Das stellt er kurz vor dem Saisonbeginn klar.

Kurz vor dem Saisonbeginn der nordamerikanischen NBA zeigt sich Center Ariel Hukporti von den New York Knicks bereit für sein Debüt in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. „Nächstes Mal spiele ich zu einhundert Prozent mit. Egal, was in der NBA-Saison abgehen wird“, sagte der 23-Jährige im Interview mit basketball-world.news.

Hukporti verpasste verletzungsbedingt die Europameisterschaft im Sommer und hat bislang nur für deutsche Junioren-Auswahlteams gespielt. Besonders freue sich der Center auf ein Wiedersehen mit Franz Wagner, mit dem er zuletzt in der U18 zusammen auflief. Das nächste große Turnier steht erst 2027 mit der WM in Katar an.

Hukporti: „Bin ein sehr bescheidener Typ“

Nachdem Hukporti 2024 als 58. und damit letzter Draftpick von den Knicks ausgewählt worden war, steht er nun vor seiner zweiten Saison in der NBA. „Ich will auf jeden Fall auf dem Parkett bleiben, länger spielen, nicht mehr so viel foulen“, sagte der gebürtige Stralsunder über seine Ziele. Seine genaue Rolle sei ihm dabei nicht so wichtig: „Ich bin ein sehr bescheidener Typ, darum: egal, welche Rolle sie mir hier geben, die werde ich auch erfüllen“.