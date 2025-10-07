Newsticker
"Entscheidung aller Entscheidungen": Was will James verkünden?

"Entscheidung aller Entscheidungen": Was will James verkünden?

Im Internet brodelt die Gerüchteküche. Viele rechnen mit der Ankündigung seines Karriereendes.
James kündigt Entscheidung an
James kündigt Entscheidung an
© AFP/GETTY IMAGES/SID/THEARON W. HENDERSON
SID
Im Internet brodelt die Gerüchteküche. Viele rechnen mit der Ankündigung seines Karriereendes.

Ist es nur in Marketing-Gag? Oder kündigt LeBron James wirklich sein Karriereende an? Der Basketball-Superstar hat mit einem Post in den Sozialen Medien für große Verwirrung gesorgt. In einem zehnsekündigen Videoclip kündigte der 40-Jährige für 18.00 Uhr deutscher Zeit am Dienstag "die Entscheidung aller Entscheidungen" an. Dazu schrieb er den Hashtag "TheSecondDecision" - eine Anlehnung an seinen berühmten Wechsel im Jahr 2010 von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat.

Die Gerüchteküche brodelte sofort. Schließlich hat James, der sich derzeit mit den Los Angeles Lakers auf seine 23. NBA-Saison vorbereitet, trotz seines Alters noch nicht entschieden, wann er seine aktive Karriere beenden wird. Und so stiegen auf dem Online-Marktplatz "Tickpick" die Preise für die günstigsten Tickets für das letzte Hauptrundenheimspiel des kalifornischen Teams am 12. April gegen Utah Jazz innerhalb weniger Stunden von 85 auf 445 US-Dollar.

Die kryptische Ankündigung könnte aber auch gar nicht mit seiner persönlichen Zukunft im Basketball in Verbindung stehen. Bekanntlich hat James sehr viele Werbedeals abgeschlossen. Zu seinen Partnern zählt zum Beispiel auch der Onlinehändler Amazon - der am Dienstag ein Verkaufsereignis startet.

