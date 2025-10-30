Hartenstein-Teamkollege Topic an Hodenkrebs erkrankt

SID 30.10.2025 • 18:37 Uhr Das Talent von NBA-Meister Oklahoma City Thunder unterzieht sich derzeit einer Chemotherapie.

Das serbische Basketball-Talent Nikola Topic, Teamkollege von Isaiah Hartenstein bei NBA-Meister Oklahoma City Thunder, ist an Hodenkrebs erkrankt. Wie General Manager Sam Presti am Donnerstag mitteilte, hat der 20-Jährige bereits mit der Chemotherapie begonnen. Topic hatte sich Anfang Oktober einer Biopsie unterzogen, bei welcher die Erkrankung festgestellt wurde.

Laut Presti seien die Ärzte „extrem positiv“ hinsichtlich der Langzeitprognose für Topic. „Wir erwarten von ihm nur, dass er sich darauf konzentriert. Das ist seine wichtigste Priorität. Er wird wieder Basketball spielen, sobald er dazu in der Lage ist, aber wir setzen ihm natürlich keine Fristen und haben keine Erwartungen“, führte er aus.