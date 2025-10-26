NBA: Nächste Heimpleite für Wagner, Hartenstein siegt

SID 26.10.2025 • 07:19 Uhr Wieder muss sich Franz Wagner mit Orlando in eigener Halle geschlagen geben. Isaiah Hartenstein kann indes mit OKC erneut jubeln.

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat in der NBA mit Orlando Magic den nächsten Rückschlag eingesteckt. Der Welt- und Europameister unterlag mit seinem Team den Chicago Bulls 98:110.

Wagner kam bei der zweiten Heim-Niederlage nacheinander nur auf 17 Punkte und sieben Rebounds.

NBA: Wieder Niederlage für Orlando Magic mit Wagner

Die Bulls setzten sich ab Ende des dritten Viertels ab und profitierten auch von der schwachen Wurfquote der Gastgeber.

Tristan da Silva steuerte im dritten Saisonspiel acht Zähler für das Team aus Florida bei, Magic-Topscorer war Paolo Banchero mit 24 Punkten. Nun stehen für Orlando fünf Auswärtspartien in Serie an.

Hartenstein feiert Sieg mit OKC

Deutlich besser läuft es für Isaiah Hartenstein mit dem NBA-Champion Oklahoma City Thunder.

Bei den Atlanta Hawks setzte sich der Titelverteidiger mit 117:100 durch und führt mit drei Siegen aus drei Spielen die Western Conference an.

Hartenstein kam auf 14 Punkte und zehn Rebounds, während Chet Holmgren mit 31 und Shai Gilgeous-Alexander, MVP der Vorsaison, mit 30 Zählern den Ton angaben.