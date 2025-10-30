NBA: Krise? Wagner-Team verliert erneut

SID 30.10.2025 • 06:24 Uhr Orlando läuft mit Wagner den Erwartungen hinterher. Dennis Schröder braucht ebenfalls Geduld.

22 Punkte von Franz Wagner reichen nicht: Die Orlando Magic finden in der NBA weiter nicht in die Spur. Das Team um den Welt- und Europameister kassierte beim 116:135 bei den Detroit Pistons die vierte Niederlage in Folge in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Die gleiche, ernüchternde Bilanz erst eines Saisonsiegs haben die Sacramento Kings von Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder nach einer 113:126-Niederlage bei den ungeschlagenen Chicago Bulls vorzuweisen, bei der Schröder auf fünf Punkte kam.

Wagner und Schröder verlieren

Die Magic laufen ihren eigenen Erwartungen klar hinterher. „Es ist nicht das erste Spiel der kurzen Saison, in dem wir vom Platz kommen und das Gefühl haben, nicht so hart gespielt zu haben wie wir können“, sagte der frustrierte Wagner: „Das ist unakzeptabel.“ Es gehe darum, den Einsatz und die Disziplin zu erhöhen und den Ärger schnell in Energie umzuwandeln.