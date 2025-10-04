NBA: Enttäuschender Auftritt von Bronny James

SPORT1 04.10.2025 • 11:02 Uhr Bronny James darf in der Preseason für die Lakers lange spielen und enttäuscht.

Fast exakt ein Jahr nach seinem Debüt im Vorbereitungsspiel für die Los Angeles Lakers stand Bronny James erneut im Rampenlicht. Beim 81:103 gegen die Phoenix Suns zum Auftakt der NBA-Preseason-Spiele durfte der Guard fast 23 Minuten ran - diesmal ohne seinen berühmten Vater. LeBron James, inzwischen 40, wurde geschont nach einer leichten Nervenreizung. Auch Luka Doncic erhielt nach einem anstrengenden Sommer mit Slowenien ebenfalls Ruhe.

So erhielt Bronny James viel Verantwortung. Die nackten Zahlen klingen bitter: 1 von 12 aus dem Feld, 1 von 8 von der Dreierlinie, acht Punkte insgesamt. Doch Bronny ließ sich davon nicht beirren. „Ich hatte gute Würfe, nichts überhastet“, erklärte er. „Mir fehlte noch etwas Kraft in den Beinen, deshalb blieben viele Bälle kurz. Aber ich bin überzeugt, dass ich die normalerweise treffe.“

Bronny James enttäuscht

Dass das Publikum anders reagierte als vor zwölf Monaten - keine Jubelstürme mehr bei jeder Ballberührung - stört ihn nicht: Die Show ist vorbei, jetzt zählt die Entwicklung.

Coach JJ Redick registriert genau die Fortschritte. „Er ist viel komfortabler, spielt mit mehr Selbstvertrauen“, betonte der frühere Shooting Guard. „Skills, Reads - all das hat sich verbessert. Aber zwischen Einzeltraining und Fünf-gegen-Fünf liegt eine Welt. In der G League hat er sich ein Gefühl für dieses Niveau erarbeitet.“ Dort legte Bronny in 27 Partien starke 21,9 Punkte und 5,5 Assists auf.

Gegen Phoenix ließ Redick Bronny früh kommen. Defensiv zeigte der 21-Jährige hohe Intensität, auch wenn er noch nicht die erhoffte Durchschlagskraft brachte. „Ich fühle mich mit Ball und in den Systemen wohler“, sagte er. „Ich will weiter lernen.“ Redick sieht den Schlüssel ohnehin hinten: Wird Bronny zum verlässlichen Verteidiger, könnte er sich feste Minuten sichern - gerade weil in der Regular Season kaum Zeit zum Experimentieren bleibt.