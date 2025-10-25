NBA: Doncic historisch - Schröder jubelt

SID 25.10.2025 • 07:29 Uhr Franz Wagner erlebt mit Orlando einen späten Einbruch, während Dennis Schröder seinen ersten Saisonsieg holt. Lakers-Superstar Luka Doncic liefert eine historische Show ab.

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat die erste Niederlage der Orlando Magic in der neuen NBA-Saison trotz einer starken Leistung nicht verhindern können. Der Welt- und Europameister kam beim 107:111 gegen die Atlanta Hawks auf 27 Punkte und sechs Rebounds, im Schlussviertel verspielte das Team aus Florida eine zweistellige Führung.

Zwischenzeitlich lagen die Magic mit zwölf Punkten vorn, trafen im vierten Abschnitt aber nur sieben von 21 Würfen. Die Hawks drehten die Partie und fügten Orlando im zweiten Spiel die erste Saisonpleite zu. Wagner war Topscorer seiner Mannschaft, Tristan da Silva erzielte 15 Punkte und sammelte wie Wagner sechs Rebounds.

Erster Sieg für Schröder

Über den ersten Sieg jubeln durfte Dennis Schröder. Der Nationalmannschaftskapitän setzte sich mit den Sacramento Kings dramatisch gegen Utah Jazz durch, Domantas Sabonis traf 6,4 Sekunden vor der Schlusssirene zum 105:104-Erfolg. Schröder kam auf 17 Punkte, sechs davon im umkämpften Schlussviertel.

Superstar Luka Doncic überragte auch im zweiten Saisonspiel der Los Angeles Lakers. Der Slowene führte die Kalifornier, die weiter auf den verletzten LeBron James verzichten müssen, mit 49 Punkten, elf Rebounds und acht Assists zu einem 128:110 gegen die Minnesota Timberwolves.

Doncic mit historischer Leistung

Doncic ist damit der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in den ersten beiden Partien einer Saison mindestens 40 Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists erzielte.

Miami Heat zeigte sich im ersten Spiel nach der Verhaftung von Guard Terry Rozier wenig beeindruckt. Das Team aus Florida gewann mit 146:114 bei den Memphis Grizzlies. „Wir stehen hinter ihm“, sagte Miamis Topscorer Bam Adebayo (24 Punkte) anschließend über Rozier, der gegen Kaution vorerst freigelassen wurde: „Er ist unser Bruder.“