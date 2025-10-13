NBA-Geschichte! Bucks komplettieren Antetokounmpo-Trio

SPORT1 13.10.2025 • 20:53 Uhr Die Milwaukee Bucks haben Alex Antetokounmpo unter Vertrag genommen und damit NBA-Geschichte geschrieben. Erstmals spielen drei Brüder gemeinsam in einem Team.

Die Milwaukee Bucks schreiben NBA-Geschichte: Der Klub stattet Alex Antetokounmpo mit einem Two-Way-Vertrag aus. Erstmals stehen damit drei Brüder gleichzeitig mit aktiven Verträgen bei demselben Team unter NBA-Gehalt. Neben Finals-MVP Giannis tragen nun auch Thanasis und der 24-jährige Alex das Trikot der Bucks.

Bereits 2021 feierten Giannis und Thanasis gemeinsam die Meisterschaft. Nun erhält ihr jüngster Bruder die Chance, sich ebenfalls im Fiserv Forum zu beweisen. Giannis reagierte begeistert: „Die Familie ist alles. Das ist ein Traum“, erklärte der zweimalige MVP.

Alex’ langer Weg in die NBA

Der 2,03 Meter große Forward ging 2021 im Draft leer aus, sammelte jedoch Spielpraxis bei den Raptors 905 sowie von 2022 bis 2024 beim Farmteam der Milwaukee Bucks, den Wisconsin Herd. 2024 wagte er den Schritt nach Europa, bevor ihn Manager Jon Horst nun zurückholte. Scouts loben sein Shooting und seine Größe, sehen aber Defizite in der Verteidigung.

Um das Kontingent der Two-Way-Contracts einzuhalten, verzichtete Milwaukee auf Guard Jamaree Bouyea. Der 24-Jährige kam in der vergangenen Saison nur auf acht Einsätze in der NBA.

