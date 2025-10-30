NBA: Krebs-Schock bei Thunder-Rookie!

SPORT1 30.10.2025 • 18:36 Uhr Krebs-Schock in der NBA: Thunder Rookie Nikola Topic muss sich einer Chemotherapie unterziehen.

Schock für die Oklahoma City Thunder: Jungstar Nikola Topic ist an Hodenkrebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Das bestätigte General Manager Sam Presti am Donnerstag.

Die Ärzte seien „äußerst positiv“ in Bezug auf die Langzeitprognose des 20-jährigen Serben, erklärte Presti. Topic war im NBA-Draft 2024 an Position zwölf ausgewählt worden, hatte jedoch wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte vergangene Saison verpasst.

Anfang Oktober wurde im MD Anderson Cancer Center in Houston eine Biopsie durchgeführt, die die Diagnose bestätigte. Topic, Teamkollege von Isaiah Hartenstein, habe sich entschieden, seine Erkrankung erst nach Beginn der Behandlung öffentlich zu machen.

„Er wird spielen, sobald er dazu bereit ist“

Trotz der laufenden Chemotherapie absolviert der Point Guard weiterhin leichte Trainingseinheiten. Ein Termin für sein mögliches NBA-Debüt steht laut Presti nicht fest.

„Unsere einzige Erwartung an ihn ist, dass er sich jetzt voll auf seine Gesundheit konzentriert“, sagte der Manager. „Er wird spielen, sobald er dazu bereit ist. Wir setzen keine Fristen. Er hat unsere volle Unterstützung, unseren Zuspruch und unsere Liebe.“