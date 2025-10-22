NBA: Lakers-Fehlstart trotz Doncic-Gala

SID 22.10.2025 • 07:21 Uhr Der Start in die 80. NBA-Saison verläuft spektakulär. Titelträger OKC siegt nach doppelter Overtime, die Los Angeles Lakers unterliegen den Golden State Warriors trotz einer Gala von Luka Doncic.

Superstar Luka Doncic und die Los Angeles Lakers haben zum Auftakt der 80. NBA-Saison einen Fehlstart hingelegt.

Ohne den am Rücken verletzten viermaligen NBA-Champion LeBron James verloren die Lakers gegen die Golden State Warriors mit 109:119.

Doncic überzeugte mit 43 Punkten, zwölf Rebounds und neun Assists, auf der Gegenseite war Jimmy Butler (31) der Top-Scorer. Stephen Curry gelangen zum Start in seine 17. NBA-Saison 23 Zähler. Der deutsche Lakers-Profi Maximilian Kleber fehlte aufgrund einer Zerrung der Bauchmuskulatur.

OKC siegt nach doppelter Overtime

Der deutsche Basketball-Star Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder sind hingegen mit einem dramatischen Sieg in die neue NBA-Saison gestartet. Gegen die Houston Rockets siegte OKC in der Nacht zu Mittwoch nach doppelter Verlängerung mit 125:124 und zeigte dabei große Comeback-Qualitäten.

Center Hartenstein kam in knapp 37 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und neun Rebounds - so viele wie kein anderer Spieler des Champions der Saison 2024/25. Bester OKC-Werfer war trotz schwacher Dreierquote Shai Gilgeous-Alexander.

Der Vorjahres-MVP, der Oklahoma drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit (104:104) in die Verlängerung gerettet hatte, kam auf 35 Punkte. Der 27-jährige Kanadier entschied das Match zwei Sekunden vor dem Ende der zweiten Verlängerung mit zwei verwandelten Freiwürfen.

EM-Superstar Sengün überzeugt

Für die Rockets steuerte Alperen Sengün, im verlorenen EM-Finale im September gegen Deutschland bester Werfer der Türkei, 39 Punkte bei. Superstar Kevin Durant, der vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt war, kam auf 23 Zähler.