NBA: Mavericks treffen Personalentscheidung

SPORT1 15.10.2025 • 08:54 Uhr Die Dallas Mavericks schaffen Klarheit und binden ihren Cheftrainer Jason Kidd langfristig.

Personelle Entscheidung in der NBA. Jason Kidd hat seinen Vertrag als Head Coach der Dallas Mavericks langfristig verlängert, das gab das Team offiziell bekannt.

Laut ESPN honoriert das Front Office der Mavs damit seine Bilanz von 179-149 seit 2020 und die beeindruckenden Runs bis in die Western Conference Finals 2022 sowie die NBA Finals 2024.

Knicks und Lakers gingen leer aus

Vor der Einigung zeigten die New York Knicks großes Interesse am 51-jährigen Head Coach, erhielt jedoch keine Freigabe zum Interview.