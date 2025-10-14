NBA-Superstar sorgt mit Ansage im TV für Aufsehen

SPORT1 14.10.2025 • 22:23 Uhr Giannis Antetokounmpo sorgt mit einer TV-Ankündigung für Wirbel. Es geht um seine Zukunft und einen Abschied aus der NBA.

Milwaukee Bucks Star Giannis Antetokounmpo hat überraschend konkrete Zukunftspläne verraten.

In der griechischen Late-Night-Sendung „The 2night Show“ (ANT1) erklärte der zweimalige MVP: „Ich bin dreißig, in der NBA kann ich bis 36, vielleicht 38 spielen. Danach will ich nach Griechenland zurückkehren.“

Ein dauerhaftes Leben in den Vereinigten Staaten schließt er aus: „Sobald ich die Liga verlasse, ziehe ich zurück nach Athen.“

Wann verlässt Antetokounmpo die NBA?

Antetokounmpo startet in der kommenden Woche in seine 13. Saison mit den Bucks. Sein aktueller Kontrakt läuft noch zwei Jahre, anschließend könnte er im Sommer 2027 in die Free Agency gehen.

Für Milwaukee ist diese Ansage brisant, denn das Front Office möchte den Franchise Player langfristig binden und holte erst kürzlich Bruder Alex per Two-way-Deal. Offiziell hält sich Giannis zwar alle Optionen offen, doch der Wunsch nach der Heimkehr klingt eindeutig.

Giannis hat vier Klubs im Visier

„Ich kann meine Karriere bei jedem griechischen Team beenden, sei es Filathlitikos, Olympiacos, Panathinaikos oder Aris“, so der Athener wörtlich.