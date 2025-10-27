NBA: Supertalent führt Mavs zum Sieg

SPORT1 27.10.2025 • 10:34 Uhr Rookie Cooper Flagg glänzt zum Start der NBA-Saison. Das Supertalent führt die Dallas Mavericks zum ersten Saisonsieg.

Cooper Flagg hat in seinem erst dritten NBA-Spiel eindrucksvoll verdeutlicht, warum die Mavericks ihn im Draft an eins gezogen haben.

Beim 139:129-Heimsieg gegen die Toronto Raptors riss der 18-Jährige das Publikum mit einem krachenden And-1-Dunk von den Sitzen - und führte Dallas zum ersten Saisonerfolg.

Ein Dunk, der die Wende einläutete

Mitte des dritten Viertels lagen die Texaner noch sieben Zähler zurück, als Center Dereck Lively II den Rebound sicherte und den Fastbreak einleitete.

Flagg fing den langen Pass kurz hinter der Mittellinie, zog zum Korb und donnerte den Ball über Sandro Mamukelashvili hinweg durch die Reuse. Die Halle tobte, die Bank sprang geschlossen auf, und Dallas startete einen 26:9-Run, der die Partie endgültig kippte.

Historische Marke mit 18 Jahren

Flagg beendete den Abend mit 22 Punkten, vier Rebounds und vier Assists - und ohne einzigen Ballverlust. Laut ESPN ist der Forward mit 18 Jahren und 309 Tagen erst der fünftjüngste Spieler der NBA-Historie, der mindestens 20 Punkte erzielte; nur Jermaine O’Neal, Kobe Bryant, Tracy McGrady und LeBron James waren noch jünger.

Gemeinsam mit Bryant ist er der einzige Akteur unter 19, dem ein 20-Punkte-Spiel ohne Turnover gelang. „Die Fans waren in den ersten drei Partien schon da, aber heute haben wir ihnen endlich etwas gegeben, worüber sie sich richtig freuen konnten“, sagte Flagg.

„Es fühlt sich großartig an“

„Wenn Cooper die Menge so mitreißt, steckt das jeden von uns an“, betonte D’Angelo Russell, der den Alley-oop-Assist zum Highlight-Dunk lieferte. „Alle wollen, dass er groß rauskommt. Wenn er so performt, ist das ansteckend.“