NBA-Trainer übernimmt Team USA

SPORT1 09.10.2025 • 21:54 Uhr Die Basketball-Nationalmannschaft der USA hat einen neuen Cheftrainer.

Erik Spoelstra übernimmt laut ESPN die spektakulärste Trainerbank im Weltsport: Der Coach der Miami Heat soll Team USA bei der WM 2027 und den Olympischen Spielen 2028 anführen.

Der 53-Jährige beerbt Steve Kerr, dem er bereits als Co-Trainer bei der Gold-Medaille in Paris 2024 zur Seite stand.

Team-USA-Manager Grant Hill setzt damit seinen klaren Fahrplan fort: Der jeweilige Top-Assistent rückt auf. Nach Mike Krzyzewski (2016), Gregg Popovich und zuletzt Kerr ist Spoelstra der vierte Coach in Serie, der auf diese Weise an die Spitze gelangt. Hill lobt den neuen Chef als „absoluten Basketball-Visionär“.

Erfolgsbilanz spricht für sich

Seit 2008 lenkt Spoelstra die Miami Heat, gewann zwei Meisterschaften, erreichte sechs Finals und belegt mit 109 Playoff-Siegen Rang fünf der NBA-Historie. In Miami hat niemand mehr Partien gewonnen als er. Seine Detailbesessenheit, das gnadenlose Heat-Culture-Programm und sein variantenreiches Pick and Roll gelten als ideale Grundlage, um dem US-Starensemble frischen Impuls zu geben.

Goldserie soll weitergehen