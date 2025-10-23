NBA-Veteran verstärkt Golden State

SPORT1 21.10.2025 • 16:04 Uhr Der 39 Jahre alte NBA-Veteran Al Horford wechselt zu den Golden State Warriors. Dort will er sofort den Titel gewinnen.

Al Horford war 15 Jahre lang ein unbequemer Gegenspieler von Stephen Curry, Draymond Green und Jimmy Butler. Nun trägt der 39-Jährige das Trikot der Golden State Warriors – einen Schritt, den er selbst als „ziemlich surreal“ beschreibt. „Wenn du mein Teamkollege bist, habe ich deinen Rücken. Aber dieses ganze Umarmen nach dem Spiel? Das ist nichts für mich“, sagt Horford.

Acht Tage vor seiner Unterschrift traf sich Horford in San Diego mit Curry, Green und Butler. Gesprächsthema waren die Finals von 2022, als Horford mit sechs Dreiern im ersten Spiel die Defensive der Warriors zerstörte, ehe Curry im vierten Spiel mit 43 Punkten das Momentum zurückriss. „Wir haben genau darüber gesprochen“, verrät Curry. Der Respekt war da, die Basis für den Wechsel war gelegt.

Älteste Starting Five der NBA-Historie?

Mit Horford, Curry (37), Green (34) und Butler (35) könnten vier Starter 35 Jahre oder älter sein. Sollte auch Buddy Hield von Beginn an spielen, wäre dies die älteste Starting Five aller Zeiten. Dies wäre ein klares Signal: Golden State setzt auf die Gegenwart, ohne die Zukunft komplett zu opfern. General Manager Mike Dunleavy hielt daher an Jonathan Kuminga fest, obwohl es mehrere Angebote gab.

Green lobt diesen Kurs: „Wir werfen nicht einfach alle Picks raus und sagen: Uns egal, was in zehn Jahren passiert.” Vor der Trade-Deadline hatten Curry, Green und Coach Steve Kerr betont, dass kein Deal jedes Asset kosten dürfe. Das Butler-Paket im Februar – nur ein Erstrundenpick 2025 – sah Curry als „aggressiv, aber vernünftig” an.