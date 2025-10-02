NBA: Warriors verpflichten Curry-Bruder

SPORT1 02.10.2025 • 12:02 Uhr Steph Curry wird wohl erstmals in seiner NBA-Karriere an der Seite seines Bruders Seth auflaufen. Dazu verpflichten die Warriors weitere Spieler für die kommende Saison - darunter einen NBA-Champion.

Bei den Golden State Warriors werden die Curry-Brüder Steph und Seth zum ersten Mal in ihrer NBA-Karriere gemeinsam für ein Team auf dem Parkett stehen - zumindest vorerst.

Denn: Shooting-Guard Seth, der laut ESPN-Insider Shams Charania einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, wird wohl zunächst nur im Trainingscamp dabei sein.

Wie NBA-Korrespondent Mark Stein erklärte, handelt es sich bei diesem Vertrag um einen sogenannten „Exhibit-9-Deal“. Seth Curry müsste nach dem Camp aus finanziellen Gründen wieder entlassen werden, ehe ihn die Warriors nach dem Start der regulären Saison erneut verpflichten könnten.

Seth spielte zuletzt für die Charlotte Hornets und legte dort in der vergangenen Saison im Schnitt 6,5 Punkte auf. Wie sein Bruder Steph ist er ein herausragender Dreierschütze, traf 2024/25 45,6 Prozent seiner Versuche.

Kuminga-Saga beendet

Neben Curry ging auch die Saga um Forward Jonathan Kuminga zu Ende. Der 22-Jährige und die Warriors hatten seit Monaten über eine Vertragsverlängerung diskutiert und waren zu keiner Einigung gekommen. Kurz vor der Deadline wurde diese nun erzielt. Kuminga stimmte einer Verlängerung über zwei Jahre und 48,5 Millionen Dollar zu.

Interessant: Der Vertrag soll eine Team-Option im zweiten Jahr beinhalten, was bedeutet, das die Warriors oder ein anderes Team, falls Kuminga getradet wird, den Vertrag 2026 auflösen und neu verhandeln könnten.

Veteran soll Center-Lücke schließen

Neu bei den Warriors ist Al Horford. Der erfahrene NBA-Champion von 2024 kommt aus Boston in die Bay Area und soll die Lücke auf der Center-Position schließen. Horford ist fünfmaliger All-Star und bereits seit 18 Jahren in der Liga.

„Es war keine leichte Entscheidung, Boston zu verlassen“, erklärte Horford bei seiner Vorstellung. „Aber wenn es einen Ort gibt, an den ich mir einen Wechsel vorstellen konnte, dann ist es dieser.“

Coach Steve Kerr geriet regelrecht ins Schwärmen: „Es ist riesig, nicht nur irgendeinen ‚Stretch 5′ zu bekommen, sondern Al Horford. Er reboundet, verteidigt, passt - man sieht sofort, wie geschmeidig er in jedes Line-up passt.“

Mit De‘Anthony Melton kehrt ein ehemaliger Warrior zurück. Der 27-Jährige absolvierte vergangene Saison lediglich sechs Spiele, ehe er sich einen Kreuzbandriss zuzog. Via Trade landete er bei den Brooklyn Nets, für die er aufgrund seiner Verletzung aber nie auflief.

Letzte Chance auf einen Titel?

Gemeinsam mit den Currys, Jimmy Butler und Draymond Green sollen die Neuzugänge dafür sorgen, dass die Warriors noch einmal nach dem Titel greifen können. Es ist vielleicht die letzte Chance, schließlich sind Golden States drei Aushängeschilder nicht mehr die Jüngsten.

