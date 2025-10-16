"Dann ist echt alles möglich" - Nowitzki huldigt Wagner

SID 16.10.2025 • 05:32 Uhr Dirk Nowitzki hält große Stücke auf Magic-Star Franz Wagner und traut ihm in der kommenden NBA-Saison Großes zu.

Dirk Nowitzki traut Franz Wagner in der kommenden NBA-Saison die Wahl zum Allstar zu. „Er hat auf einem absoluten Allstar-Level gespielt am Anfang der letzten Saison. Und dann hat er sich leider verletzt und war eine Weile raus, aber vorher hat er Allstar-Zahlen gehabt. Er hat es auf jeden Fall in sich“, sagte der Basketball-Superstar im SID-Interview beim NBA-Launch-Event von Amazon Prime in Los Angeles.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn die neue Saison in der kommenden Woche startet, geht Wagner in seine fünfte Spielzeit in der besten Liga der Welt. Zuletzt war für Orlando zweimal in Folge in der ersten Playoff-Runde Schluss gewesen. In der Hauptrunde der Vorsaison hatte Wagner jedoch wochenlang brilliert und seine bislang stärksten NBA-Leistungen gezeigt, ehe ihn eine Bauchmuskelverletzung ausbremste.

Insgesamt hält Nowitzki große Stücke auf Wagner und lobt ihn für seine Vielseitigkeit: „Ab und zu hat er ein bisschen gestrauchelt von draußen mit seinem Dreier. Aber wir wissen alle, dass er ein super Allrounder ist. Er hat den Zug zum Korb, er kann alle verteidigen, kann alles switchen, kann vorne Pick and Roll spielen, ist ein guter Passer. Er hat ein tolles Repertoire. Wenn er von außen ein gutes Jahr erwischt, dann ist echt alles möglich.“

Wagner spielt erstmals unter Mega-Vertrag

Für Wagner ist es obendrein das erste Jahr seines mit insgesamt 224 Millionen US-Dollar dotierten Fünfjahresvertrags in Orlando. An der Seite von Bruder Moritz Wagner und Tristan da Silva, mit dem er jüngst EM-Gold gewonnen hatte, hat der 24-Jährige viel vor. Nach einigen hochkarätigen Transfers wie Desmond Bane peilt das Team aus dem Bundesstaat Florida in den kommenden Jahren die Meisterschaft an.

{ "placeholderType": "MREC" }