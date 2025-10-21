Vor Auftakt mit Lakers: Kleber schon wieder verletzt

SID 21.10.2025 • 18:33 Uhr Der deutsche NBA-Profi muss schon zu Beginn der neuen Saison einen Rückschlag hinnehmen.

Für den deutschen Basketball-Profi Maximilian Kleber beginnt auch die neue Saison bei den Los Angeles Lakers mit einem Rückschlag.

Der 33-Jährige muss aufgrund einer Zerrung der schrägen Bauchmuskulatur zunächst pausieren, das bestätigte das Team kurz vor dem Auftaktspiel gegen die Golden State Warriors am Dienstag. Klebers Zustand werde in zwei Wochen erneut bewertet.

Damit wird der Forward schon wieder ausgebremst. Kleber war zu Jahresbeginn 2025 im Zuge des Luka-Doncic-Trades von den Dallas Mavericks nach Los Angeles geschickt worden, dort fiel er lange wegen eines gebrochenen Fußes aus.

In der vergangenen Saison kam er für die Lakers nur zu einem Kurzeinsatz.