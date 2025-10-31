DBB-Helden überzeugen in der NBA

SID 31.10.2025 • 06:00 Uhr Die Orlando Magic hatten zuletzt viermal nacheinander verloren. Gegen Charlotte feiert das Team um Franz Wagner den zweiten Saisonsieg. Auch Meister Oklahoma City ist erfolgreich.

Angeführt vom deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketballliga NBA ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Das Team besiegte die Charlotte Hornets mit 123:107, Wagner steuerte 21 Punkte bei und war somit bester Werfer des Spiels. Zudem kam der 24-Jährige auf fünf Rebounds und drei Assists.

Tristan da Silva, der gemeinsam mit Wagner und der deutschen Nationalmannschaft im September in Lettland bei der Europameisterschaft den Titel gewann, kam auf starke 19 Punkte, hinzu kamen drei Rebounds und ein Assist. Orlando verschafft sich durch den zweiten Sieg im sechsten Spiel etwas Luft nach einem holprigen Starts in die neue Saison, zuletzt hatte das Team viermal hintereinander verloren.

Hartenstein legt starke 17 Punkte auf

In der Erfolgsspur befindet sich hingegen weiterhin der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder um den deutschen Center und Power Forward Isaiah Hartenstein.