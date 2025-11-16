Basketball: Nächster Sieg für Hartenstein und OKC

SID 16.11.2025 • 06:57 Uhr Für OKC ist es bereits der 13 Saisonerfolg. Hartenstein zeigt eine solide Vorstellung.

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist mit Meister Oklahoma City Thunder in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger gewann bei den Charlotte Hornets mit 109:96 und feierte den fünften Sieg in Serie. OKC bleibt mit einer Bilanz von 13 Erfolgen und einer Niederlage das beste Team der nordamerikanischen Profiliga.

Hartenstein kam in 30 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und zwölf Rebounds, überragender Mann bei den Gästen war MVP Shai-Gilgeous Alexander mit 33 Zählern. OKC führt die Western Conference souverän an, am Montagabend (Ortszeit) wartet ein Duell bei West-Schlusslicht New Orleans Pelicans, das sich am Samstag von Cheftrainer Willie Green getrennt hatte.