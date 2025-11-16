Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist mit Meister Oklahoma City Thunder in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger gewann bei den Charlotte Hornets mit 109:96 und feierte den fünften Sieg in Serie. OKC bleibt mit einer Bilanz von 13 Erfolgen und einer Niederlage das beste Team der nordamerikanischen Profiliga.
Basketball: Nächster Sieg für Hartenstein und OKC
Für OKC ist es bereits der 13 Saisonerfolg. Hartenstein zeigt eine solide Vorstellung.
Bleibt mit OKC auf Kurs: Isaiah Hartenstein
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JARED C. TILTON
Hartenstein kam in 30 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und zwölf Rebounds, überragender Mann bei den Gästen war MVP Shai-Gilgeous Alexander mit 33 Zählern. OKC führt die Western Conference souverän an, am Montagabend (Ortszeit) wartet ein Duell bei West-Schlusslicht New Orleans Pelicans, das sich am Samstag von Cheftrainer Willie Green getrennt hatte.
Superstar Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers derweil zu einem deutlichen 119:95-Erfolg bei den Milwaukee Bucks. Der Slowene erzielte 41 Punkte und holte neun Rebounds. Die Lakers stehen nun bei einer Bilanz von 10:4 und dürfen sich wohl auf die baldige Rückkehr von LeBron James (Ischialgie) freuen.